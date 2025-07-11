Утренний удар по Харькову: дрон попал в жилой дом, есть раненые
Сегодня, 11 июля, около 05:35 российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед". Удар получил Салтовский район города
Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Отмечается, что дрон попал в трехэтажное жилое здание и во двор. Из-за удара повреждены конструкции здания и возник пожар на площади около 20 квадратных метров.
По данным Синегубова, по состоянию на утро известно о трех пострадавших.
Кроме того, городской голова Игорь Терехов сообщил, что взрывной волной также поврежден роддом, в котором находились роженицы с младенцами. Из соображений безопасности их эвакуируют в другое медицинское учреждение.
По предварительным данным, никто из них не пострадал.
Оперативные службы продолжают работать на месте атаки.
Напомним, в ночь на 10 июля Киевская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке со стороны РФ. Погибли 2 человека, еще 26 — пострадали.