Утренний удар по Харькову: дрон попал в жилой дом, есть раненые

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Сегодня, 11 июля, около 05:35 российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед". Удар получил Салтовский район города

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Отмечается, что дрон попал в трехэтажное жилое здание и во двор. Из-за удара повреждены конструкции здания и возник пожар на площади около 20 квадратных метров.

По данным Синегубова, по состоянию на утро известно о трех пострадавших.

Кроме того, городской голова Игорь Терехов сообщил, что взрывной волной также поврежден роддом, в котором находились роженицы с младенцами. Из соображений безопасности их эвакуируют в другое медицинское учреждение.

По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Оперативные службы продолжают работать на месте атаки.

Напомним, в ночь на 10 июля Киевская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке со стороны РФ. Погибли 2 человека, еще 26 — пострадали.