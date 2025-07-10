Киевщина под обстрелом: есть раненый, повреждены дома в четырех районах
В ночь на 10 июля Киевская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России. Воздушная тревога продолжалась почти десять часов подряд
Об этом сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, к сожалению, пострадавший в Обуховском районе получил мужчину 51 года.
Последствия обстрелов зафиксированы в четырех районах области.
- Броварской район
Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате ударов выбиты окна и двери, иссечены фасады. В одном из домов вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. Также повреждены два автомобиля.
- Вышгородский район
Спасатели ликвидировали пожар в гаражном помещении.
- Бориспольский и Обуховский районы
Зафиксированы повреждения частных жилых домов.
Оперативные службы продолжают обследование пострадавших территорий и фиксацию последствий атаки.
Напомним, этой ночью Киев снова подвергся масштабному воздушному удару. В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков, есть погибшие и пострадавшие.