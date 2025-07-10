Киевщина под обстрелом: есть раненый, повреждены дома в четырех районах

иллюстративное фото: фото: Силы обороны юга Украины

В ночь на 10 июля Киевская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России. Воздушная тревога продолжалась почти десять часов подряд

Об этом сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, к сожалению, пострадавший в Обуховском районе получил мужчину 51 года.

Последствия обстрелов зафиксированы в четырех районах области.

Броварской район

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате ударов выбиты окна и двери, иссечены фасады. В одном из домов вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. Также повреждены два автомобиля.

Вышгородский район

Спасатели ликвидировали пожар в гаражном помещении.

Бориспольский и Обуховский районы

Зафиксированы повреждения частных жилых домов.

Оперативные службы продолжают обследование пострадавших территорий и фиксацию последствий атаки.

Напомним, этой ночью Киев снова подвергся масштабному воздушному удару. В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков, есть погибшие и пострадавшие.