В Киеве выросло количество пострадавших из-за российской атаки

фото: ГСЧС

В столице количество пострадавших в результате российской массированной воздушной атаки ночью 10 июля возросло до 26 человек

Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы завершили в одном из мест попаданий в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Спасатели вывезли более 60 куб. м строительного мусора.

Еще на одной из локаций работы продолжаются.

По данным ГСЧС, после российских обстрелов 10 июля в Киеве были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах.

"Погибли 2 человека, еще 26 пострадали", - добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 10 июля Киевская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке со стороны РФ.