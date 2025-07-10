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10 июля 2025, 21:49

В Киеве выросло количество пострадавших из-за российской атаки

10 июля 2025, 21:49
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фото: ГСЧС
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В столице количество пострадавших в результате российской массированной воздушной атаки ночью 10 июля возросло до 26 человек

Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы завершили в одном из мест попаданий в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Спасатели вывезли более 60 куб. м строительного мусора.

Еще на одной из локаций работы продолжаются.

По данным ГСЧС, после российских обстрелов 10 июля в Киеве были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах.

"Погибли 2 человека, еще 26 пострадали", - добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 10 июля Киевская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке со стороны РФ.

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