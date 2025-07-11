Ранковий удар по Харкову: дрон влучив у житловий будинок, є поранені

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Сьогодні, 11 липня, близько 05:35 російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед". Удару зазнав Салтівський район міста

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов передає RegioNews.

Зазначається, що дрон влучив у триповерхову житлову будівлю та на подвір'я. Через удар пошкоджено конструкції будівлі та виникла пожежа на площі близько 20 квадратних метрів.

За даними Синєгубова, станом на ранок відомо про трьох постраждалих.

Окрі того, міський голова Ігор Терехов повідомив, що вибуховою хвилею також пошкоджено пологовий будинок, у якому перебували породіллі з немовлятами. З міркувань безпеки їх евакуйовують до іншого медичного закладу.

За попередніми даними, ніхто з них не постраждав.

Оперативні служби продовжують працювати на місці атаки.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Київська область зазнала масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ. Загинули 2 людини, ще 26 — постраждали.