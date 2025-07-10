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10 июля 2025, 21:19

Зеленский отреагировал на планы РФ запускать 1000 БпЛА в сутки

10 июля 2025, 21:19
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фото: Офис Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

По мнению Зеленского, план Кремля – запугать украинское общество.

"Этими ударами он (Путин -ред .) хочет дестабилизировать наше население. Первое – мы будем ему отвечать. Вторая история – у них план на 1000 дронов, 700-1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем отражать", - заявил он.

Владимир Зеленский напомнил, что украинские специалисты разработали и опробовали беспилотники-перехватчики, сбивающие вражеские дроны. Для их массового производства нужны только деньги.

Ранее Зеленский сообщил, кто может стать новым послом в США.

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