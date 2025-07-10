фото: ГСЧС Украины

Вражеская атака на жилой сектор в Никополе чуть не привела к трагедии

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Никополе днем 10 июля в результате вражеской атаки дрона произошло возгорание легкового автомобиля. Согласно предварительным данным, в город попал FPV-дрон, из-за чего авто вспыхнуло. Инцидент произошел в жилом секторе, так что ситуация могла иметь серьезные последствия.

Последствия попадания вражеского дрона

Пожар охватил площадь около шести квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шесть спасателей с помощью специализированной техники быстро локализовали и потушили огонь.

Самое главное – обошлось без жертв. Однако поврежденное транспортное средство понесло значительные материальные потери.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Киевской области: из-за ночной атаки загорелось предприятие, пострадала женщина.