В Никополе из-за удара дрона загорелось легковое авто: фото с места происшествия
Вражеская атака на жилой сектор в Никополе чуть не привела к трагедии
Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
В Никополе днем 10 июля в результате вражеской атаки дрона произошло возгорание легкового автомобиля. Согласно предварительным данным, в город попал FPV-дрон, из-за чего авто вспыхнуло. Инцидент произошел в жилом секторе, так что ситуация могла иметь серьезные последствия.
Пожар охватил площадь около шести квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шесть спасателей с помощью специализированной техники быстро локализовали и потушили огонь.
Самое главное – обошлось без жертв. Однако поврежденное транспортное средство понесло значительные материальные потери.
Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Киевской области: из-за ночной атаки загорелось предприятие, пострадала женщина.