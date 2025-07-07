Удар по многоэтажкам в Харькове: десятки пострадавших, среди них – дети

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Ночью 7 июля Харьков подвергся массированной атаке вражескими дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .

Сильнее всего пострадал Шевченковский район. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, где возник пожар.

Пострадали 12 человек, среди них — 2 ребенка.

В Слободском районе зафиксированы два удара — по жилой застройке и гражданскому объекту.

Ранены 5 человек, среди них — 1 ребенок.

В городе прозвучали как минимум четыре взрыва, атака сопровождалась повторными пусками дронов.

Все профильные службы находятся на местах попаданий — ликвидируют последствия, оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, ночью 6 июля россияне массированно атаковали Николаев "шахедами". Под ударом оказалась портовая инфраструктура, пострадали два человека.