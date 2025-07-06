Россияне убили гражданского в пригороде Херсона

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, российские военные атаковали Антоновку около 13:00. Известно, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского.

"В результате этой атаки погиб мужчина 79 лет, находившийся на улице", – говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.