Массированный удар по Николаеву: ранены 2 человека, повреждены кафе и банк

фото: Виталий Ким

В результате утренней атаки "шахедов" на Николаев пострадали два человека, повреждена жилищная и гражданская инфраструктура

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В городе повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.

"В результате атаки травмированы два человека. 31-летняя женщина — госпитализирована, состояние средней тяжести, и 35-летний мужчина — ему медицинская помощь была оказана на месте", — говорится в сообщении.