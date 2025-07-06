Удар по Полтаве 3 июля: количество погибших выросло до трех

скриншот с видео

Число жертв в результате российской атаки на Полтаву в четверг, 3 июля, увеличилось до трех

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

"К сожалению, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Искренние соболезнования родным и близким!", — говорится в сообщении.

Напомним, утром, 3 июля, российские беспилотники атаковали Полтаву. Сообщалось, что в результате вражеского обстрела два человека погибли и 59 получили ранения.

В соцсетях появилось видео прилетов по территориальному центру комплектования и социальной поддержки в Полтаве 3 июля.