Удар по Полтаве 3 июля: количество погибших выросло до трех
Число жертв в результате российской атаки на Полтаву в четверг, 3 июля, увеличилось до трех
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
"К сожалению, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Искренние соболезнования родным и близким!", — говорится в сообщении.
Напомним, утром, 3 июля, российские беспилотники атаковали Полтаву. Сообщалось, что в результате вражеского обстрела два человека погибли и 59 получили ранения.
В соцсетях появилось видео прилетов по территориальному центру комплектования и социальной поддержки в Полтаве 3 июля.
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