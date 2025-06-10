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10 июня 2025, 09:19

В Харькове под завалами обстрелянного предприятия обнаружили тело погибшего

10 июня 2025, 09:19
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фото: ГСЧС Харьковщины
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В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на территории предприятия, подвергшегося обстрелу 7 июня. Во время расчистки завалов спасатели обнаружили тело погибшего

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, сейчас идет процесс деблокирования тела. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще пять человек.

Специалисты используют специальную технику, тепловизоры и оборудование для поиска людей в сложных условиях.

Также работают психологи и медики, оказывающие помощь родным пропавшим.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду. В результате обстрела пострадал 21 человек. Среди них — полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Погибли три человека.

Кроме того, в результате массированного удара по гражданскому предприятию в Киевском районе города произошли значительные разрушения и масштабные пожары в четырех производственных зданиях.

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Харьков предприятие обстрел российская армия ГСЧС спасатели Тело
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