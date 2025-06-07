Россия ударила по Харькову: среди пострадавших – младенец и подросток, три человека погибли

фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, нанеся разрушения и пожары

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов , передает RegioNews .

По его словам, по состоянию на 8 утра в результате террористического ночного обстрела Харькова пострадал 21 человек. Среди них — полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

Еще троих мирных жителей города убила российская оккупационная армия.

Как отметили в ГСЧС, один из ударов попал в жилую 9-этажку, где загорелись квартиры на верхних этажах. Спасатели спасли женщину из-под завалов.

Обстрелы также повредили частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. На местах попаданий работают спасатели, психологи, пиротехники и кинологи.

Развернута мобильная палатка ГСЧС для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.