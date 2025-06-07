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07 июня 2025, 18:52

Враг ударил по Харькову КАБами: один человек погиб, есть раненые

07 июня 2025, 18:52
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские оккупанты во второй раз за сегодня совершили атаку на Харьков. В этот раз город пострадал от удара управляемыми авиационными бомбами

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, на данную минуту в результате прилетов двух управляемых авиабомб (КАБов) по Шевченковскому району один человек погиб, еще десять — ранены.

Указывается, что удар пришелся на центральную часть города.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что в результате вражеских ударов 8 человек доставлены в больницы Харькова, среди которых 14-летний парень. Среди пострадавших –трое тяжело раненых.

Напомним, количество пострадавших в результате ночного удара российских войск по Харькову возросло до 22 человек, в настоящее время известно также о трех погибших.

В ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками , авиабомбами и ракетами по Харькову и пригородам.

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