Враг ударил по Харькову КАБами: один человек погиб, есть раненые
Российские оккупанты во второй раз за сегодня совершили атаку на Харьков. В этот раз город пострадал от удара управляемыми авиационными бомбами
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.
По его словам, на данную минуту в результате прилетов двух управляемых авиабомб (КАБов) по Шевченковскому району один человек погиб, еще десять — ранены.
Указывается, что удар пришелся на центральную часть города.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что в результате вражеских ударов 8 человек доставлены в больницы Харькова, среди которых 14-летний парень. Среди пострадавших –трое тяжело раненых.
Напомним, количество пострадавших в результате ночного удара российских войск по Харькову возросло до 22 человек, в настоящее время известно также о трех погибших.
В ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками , авиабомбами и ракетами по Харькову и пригородам.