Россияне за сутки более 40 раз обстреляли Донетчину: возникли масштабные пожары

фото: ГСЧС Донбасса

За последние сутки российские войска совершили более 40 обстрелов населенных пунктов Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак возникло девять пожаров, уничтожены или повреждены по меньшей мере 70 зданий и сооружений, сообщают спасательные службы.

Дружковка — удар беспилотника пришелся на складское здание одного из фермерских хозяйств. Разрушена часть крыши, повреждены прицеп и конструкции. Пожар оперативно потушили.

— удар беспилотника пришелся на складское здание одного из фермерских хозяйств. Разрушена часть крыши, повреждены прицеп и конструкции. Пожар оперативно потушили. Сергеевка — атака дронами привела к разрушению двух частных домов, хозяйственной постройки и легкового автомобиля. После взрывов начался пожар, который удалось ликвидировать.

— атака дронами привела к разрушению двух частных домов, хозяйственной постройки и легкового автомобиля. После взрывов начался пожар, который удалось ликвидировать. Михайловка— ночью зафиксировано пять ударов "Шахедами" по складским помещениям. Возгорание охватило площадь 1100 квадратных метров. Огонь был погасили менее чем за полтора часа.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 574 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.