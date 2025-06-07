Россияне за сутки более 40 раз обстреляли Донетчину: возникли масштабные пожары
За последние сутки российские войска совершили более 40 обстрелов населенных пунктов Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атак возникло девять пожаров, уничтожены или повреждены по меньшей мере 70 зданий и сооружений, сообщают спасательные службы.
- Дружковка — удар беспилотника пришелся на складское здание одного из фермерских хозяйств. Разрушена часть крыши, повреждены прицеп и конструкции. Пожар оперативно потушили.
- Сергеевка — атака дронами привела к разрушению двух частных домов, хозяйственной постройки и легкового автомобиля. После взрывов начался пожар, который удалось ликвидировать.
- Михайловка— ночью зафиксировано пять ударов "Шахедами" по складским помещениям. Возгорание охватило площадь 1100 квадратных метров. Огонь был погасили менее чем за полтора часа.
К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 574 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.
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