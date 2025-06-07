В Харькове под завалами предприятия могут быть люди

фото: Харьковская областная прокуратура

В результате вражеской атаки по Киевскому району Харькова, произошедшей 7 июня, разрушено одно из зданий местного предприятия

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительной информации, под завалами могут находиться не менее шестерых работников, с которыми отсутствует связь.

Продолжается поисково-спасательная операция.

На месте работают спасатели, медики и милиционеры.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и в результате обстрела пострадал 21 человек. Среди них — полуторамесячный ребенок и 14-летняя девочка.