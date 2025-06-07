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07 червня 2025, 18:52

Ворог вдарив по Харкову КАБами: одна людина загинула, є поранені

07 червня 2025, 18:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські окупанти вдруге за сьогодні здійснили атаку на Харків. Цього разу місто постраждало від удару керованими авіаційними бомбами

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, на дану хвилину внаслідок прильотів двох керованих авіабомб (КАБів) по Шевченківському району одна людина загинула, ще десятеро — поранені.

Зазначається, що удар припав на центральну частину міста.

У свою чергу очільник Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих ударів 8 людей доставлені до лікарень Харкова, серед яких 14-річний хлопець. Серед постраждалих – троє тяжко поранених.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок нічного удару російських військ по Харкову зросла до 22 осіб, на цей час відомо також про трьох загиблих.

У ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю.

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