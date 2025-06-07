В Донецкой области дрон РФ атаковал пожарную часть

фото: ГСЧС Донбасса

В городе Родинское Донецкой области вражеский беспилотник нанес удар по пожарно-спасательной части, попав в кровлю здания

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали сами спасатели.

К счастью, личный состав не пострадал – при ударе работники находились в укрытии.

"Это очередной удар по спасающим и рискующим собой ради других", — подчеркнули в ведомстве.

На месте происшествия работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.

Напомним, за последние сутки российские войска совершили более 40 обстрелов населенных пунктов Донецкой области.