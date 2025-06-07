В Донецкой области дрон РФ атаковал пожарную часть
В городе Родинское Донецкой области вражеский беспилотник нанес удар по пожарно-спасательной части, попав в кровлю здания
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали сами спасатели.
К счастью, личный состав не пострадал – при ударе работники находились в укрытии.
"Это очередной удар по спасающим и рискующим собой ради других", — подчеркнули в ведомстве.
На месте происшествия работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.
Напомним, за последние сутки российские войска совершили более 40 обстрелов населенных пунктов Донецкой области.
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