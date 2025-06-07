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07 июня 2025, 17:03

Последствия удара по Харькову: количество пострадавших растет

07 июня 2025, 17:03
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Количество пострадавших в результате ночного удара российских войск по Харькову возросло до 22 человек, известно также о трех погибших

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, количество жертв растет. Известно о трех погибших. Один из них – 32-летний мужчина. Еще два тела нуждаются в идентификации. По предварительным данным, это женщины 59 и 86 лет. Окончательный ответ даст экспертиза – криминалисты полиции уже отобрали биоматериал.

Количество раненых также возросло — уже 22 человека. Среди них — 14-летняя девочка и младенец, которому всего полтора месяца.

Пострадал и спасатель, работавший на месте трагедии и получивший травму во время ликвидации последствий обстрела.

Аварийно-спасательные работы ведутся сразу на двух локациях.

Психологи оказывают помощь пострадавшим, пережившим шок и панику.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками , авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, повлекшие разрушения и пожары. Ранее было известно, что пострадал 21 человек. Среди них — полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

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