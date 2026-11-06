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На следующей неделе в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России

Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер написал в соцсети X, передает RegioNews.

По его словам, это будут первые трехсторонние мирные переговоры с участием трех стран с февраля. Американская сторона уже работала с Украиной и Россией над подготовкой предложений, которые должны сделать встречу максимально содержательной и продуктивной.

"Президент Трамп определил достижение мира как приоритет. Наш акцент – на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели в всеобъемлющее и устойчивое соглашение", – отметил Кушнер.

Спецпосланник сообщил о переговорах американской делегации в Брюсселе с представителями Украины, НАТО и европейских стран-партнеров.

Стороны обсудили два ключевых вопроса, от которых зависит длительный мир: гарантии безопасности для Украины и будущая архитектура безопасности в Европе.

По словам Кушнера, США продолжают работать со всеми сторонами над поиском практических решений, которые помогут завершить войну и снизить риск будущих конфликтов.

Он подчеркнул, что целью переговоров является достижение взаимно согласованных договоренностей, которые будут учитывать безопасность сторон и заложат основу для длительного мира.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из главных тем стала подготовка к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией.

Напомним, ранее специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

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