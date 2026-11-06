23:55  05 ноября
Бензин пошел на убыль: что происходит с ценами на АЗС
23:20  05 ноября
В Житомирской области прямо на трассе перевернулся трактор
07:36  06 ноября
В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2026, 07:24

"Достижение мира – приоритет": Кушнер о предстоящих переговорах с Украиной и Россией

06 ноября 2026, 07:24
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На следующей неделе в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России

Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер написал в соцсети X, передает RegioNews.

По его словам, это будут первые трехсторонние мирные переговоры с участием трех стран с февраля. Американская сторона уже работала с Украиной и Россией над подготовкой предложений, которые должны сделать встречу максимально содержательной и продуктивной.

"Президент Трамп определил достижение мира как приоритет. Наш акцент – на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели в всеобъемлющее и устойчивое соглашение", – отметил Кушнер.

Спецпосланник сообщил о переговорах американской делегации в Брюсселе с представителями Украины, НАТО и европейских стран-партнеров.

Стороны обсудили два ключевых вопроса, от которых зависит длительный мир: гарантии безопасности для Украины и будущая архитектура безопасности в Европе.

По словам Кушнера, США продолжают работать со всеми сторонами над поиском практических решений, которые помогут завершить войну и снизить риск будущих конфликтов.

Он подчеркнул, что целью переговоров является достижение взаимно согласованных договоренностей, которые будут учитывать безопасность сторон и заложат основу для длительного мира.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из главных тем стала подготовка к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией.

Напомним, ранее специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Читайте также: В Кремле не собираются отказываться от ударов по Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США война мирные переговоры Абу-Даби переговоры про мир Кушнер
ЕС выделил Украине еще €4,36 млрд: куда направят средства
05 ноября 2026, 13:21
Зеленский рассчитывает на победу демократов в Конгрессе США: что это даст Украине
05 ноября 2026, 10:13
Зеленский раскрыл детали разговора с посланниками Трампа
05 ноября 2026, 07:49
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
"Карфаген" обнажил то, о чем нельзя молчать
06 ноября 2026, 08:59
Разрушенный дом и трое пострадавших: последствия ночной атаки на Киевщину
06 ноября 2026, 08:41
Россияне ударили по Каменскому на Днепропетровщине: поврежден спорткомплекс
06 ноября 2026, 08:34
РФ ночью запустила по Украине 227 БпЛА: есть попадания на 14 локациях
06 ноября 2026, 08:20
В Днепропетровской области под ударами БпЛА оказались пять районов: есть разрушения
06 ноября 2026, 08:09
"Могли облить кислотой": Денис Бигус отреагировал на планы нападения на него
06 ноября 2026, 07:59
На Сумщине из-за вражеских ударов пострадали шесть человек
06 ноября 2026, 07:54
Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 2400 военных
06 ноября 2026, 07:40
В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
06 ноября 2026, 07:36
В Кировоградской области российский дрон разрушил дом: трое пострадавших
06 ноября 2026, 07:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виталий Шабунин
Виталий Портников
Елена Зеркаль
Все блоги »