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03 июня 2025, 11:12

Смертельный обстрел Сум: уже 3 погибших и 20 раненых

03 июня 2025, 11:12
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фото: ГСЧС Украины
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В Сумах, в результате российских обстрелов, число погибших увеличилось до трех, а еще 20 человек получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что один из снарядов попал в дорожное покрытие в жилом районе, вызвав пожар автомобиля. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.

В микрорайонах города зафиксированы значительные повреждения: пострадал многоквартирный дом, три частных дома, складское помещение, гараж, четыре автомобиля, а также здание медицинского учреждения.

На месте работают экстренные службы, продолжается обследование территорий и уточнение последствий атаки.

Напомним, во вторник, 3 июня, армия РФ обстреляла город Сумы. Удар был из дальнобойного РСЗО с кассетами. Было несколько прилетов по разным районам города. Сообщалось об одном погибшем человеке.

Ранее на Сумщине еще из 11 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию.

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