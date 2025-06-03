На Харьковщине россияне убили троих гражданских

фото: Олег Синегубов

В Харьковской области за минувшие сутки в результате российских атак три человека погибли и шестеро получили ранения

Как передает RegioNews, об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Фейсбуке.

По его словам, россияне атаковали семь населённых пунктов.

Армия РФ нанесла удары 17 неуправляемыми авиационными ракетами, 17 КАБами, 18 БПЛА типа "Герань-2", четырьмя БПЛА типа Shahed, одним БПЛА, тип которого устанавливается, и одним FPV-дроном.

"В Купянске пострадали женщины в возрасте 55, 60, 61 и 62 лет и 59-летний мужчина, в селе Кившаровка Купянской общины погибли женщины в возрасте 62 и 64 года, в Балаклее погиб 31-летний мужчина и пострадал 38-летний мужчина", - отметил Синее.

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками почтовый терминал возле Харькова.