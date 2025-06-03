13:37  03 червня
В Україні з'явиться військовий омбудсмен: кого він захищатиме
12:17  03 червня
У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ
10:59  03 червня
У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
03 червня 2025, 15:04

Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені

03 червня 2025, 15:04
Читайте также на русском языке
фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 3 червня, російські війська обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади на Харківщині

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, ворог завдав удару з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки загинуло щонайменше дві людини. Ще троє — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Місцева влада повідомляє, що дані щодо постраждалих оновлюються. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих, а кількість поранених зросла до 25 осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харківська область село атака російська армія РСЗВ Град
Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО
03 червня 2025, 11:36
На Харківщині росіяни вбили трьох цивільних
03 червня 2025, 10:40
Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область, 12 людей поранені
03 червня 2025, 07:44
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
У Києві чоловік із кулаками напав на перехожу і пограбував
03 червня 2025, 16:15
Пропонували повернутися, а він не захотів: на Сумщині судили військового за дезертирство
03 червня 2025, 15:50
Автоматичне й ручне розміщення статей: що обрати?
03 червня 2025, 15:39
СБУ втретє підірвала Кримський міст: деталі спецоперації
03 червня 2025, 15:21
Нові-старі обличчя у КМВА: в команді Ткаченка працює ексчиновник із оточення Столара
03 червня 2025, 14:48
Побили й затягнули в авто: на Рівненщині працівники ТЦК отримали підозру від ДБР
03 червня 2025, 14:17
Після обстрілу Сум кількість поранених зросла до 25, троє дітей – у важкому стані
03 червня 2025, 13:57
В Україні з'явиться військовий омбудсмен: кого він захищатиме
03 червня 2025, 13:37
Олена Шуляк розповіла, як українцям змінити професію безкоштовно
03 червня 2025, 13:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »