Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені
У понеділок, 3 червня, російські війська обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади на Харківщині
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, ворог завдав удару з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки загинуло щонайменше дві людини. Ще троє — отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Місцева влада повідомляє, що дані щодо постраждалих оновлюються. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.
На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Наслідки обстрілу уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих, а кількість поранених зросла до 25 осіб.