Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 2400 военных
Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 2440 оккупантов, два танка, восемь бронемашин, 54 артиллерийские системы, шесть средств ПВО, 1395 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 673 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, бойцы подразделения "Стальная граница" показали, как уничтожили склад боеприпасов и поразили технику оккупантов.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
"Карфаген" обнажил то, о чем нельзя молчать
06 ноября 2026, 08:59Разрушенный дом и трое пострадавших: последствия ночной атаки на Киевщину
06 ноября 2026, 08:41Россияне ударили по Каменскому на Днепропетровщине: поврежден спорткомплекс
06 ноября 2026, 08:34РФ ночью запустила по Украине 227 БпЛА: есть попадания на 14 локациях
06 ноября 2026, 08:20В Днепропетровской области под ударами БпЛА оказались пять районов: есть разрушения
06 ноября 2026, 08:09"Могли облить кислотой": Денис Бигус отреагировал на планы нападения на него
06 ноября 2026, 07:59На Сумщине из-за вражеских ударов пострадали шесть человек
06 ноября 2026, 07:54В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
06 ноября 2026, 07:36В Кировоградской области российский дрон разрушил дом: трое пострадавших
06 ноября 2026, 07:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »