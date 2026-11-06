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Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 2440 оккупантов, два танка, восемь бронемашин, 54 артиллерийские системы, шесть средств ПВО, 1395 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 673 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, бойцы подразделения "Стальная граница" показали, как уничтожили склад боеприпасов и поразили технику оккупантов.