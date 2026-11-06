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06 ноября 2026, 07:10

В Камышевахе разыскали 56-летнюю женщину, пропавшую после авиаудара РФ

06 ноября 2026, 07:10
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители разыскали 56-летнюю Ольгу, пропавшую после российского авиаудара по поселку Камышуваха 2 ноября

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

По его словам, женщина не выходила на связь, ее родные опасались, что она могла оказаться под завалами разрушенного укрытия.

В четверг, 5 ноября, полицейские установили местонахождение женщины. К счастью, она жива и не повреждена.

В общей сложности за трое суток правоохранителям удалось разыскать семерых людей, с которыми родные потеряли связь после российской атаки.

В то же время поисковые мероприятия в Камышевасе продолжаются. Полицейские продолжают работать, невзирая на угрозу новых обстрелов и атак беспилотников.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевасе , которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. По состоянию на 5 ноября количество погибших увеличилось до 42 человек.

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РФ война угроза правоохранители Запорожская область поиск БПЛА гражданские Камышеваха
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