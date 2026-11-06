Фото: ГСЧС

В Кропивницком районе 5 ноября в результате российской атаки беспилотником был разрушен частный дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На месте удара возник пожар площадью 40 кв. м.

В результате атаки пострадали три человека. Их передали работникам "скорой"

Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, в нескольких общинах Винницкой области из-за российской атаки 5 ноября повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Известно о трех пострадавших.