Россияне в сутки почти 600 раз обстреляли Запорожскую область, 12 человек ранены
За прошедшие сутки, 2 июня, российские захватчики ранили 12 человек в Васильевском районе Запорожской области
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает RegioNews.
"В течение суток кафиры нанесли 579 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Степногорск, Лобково, Каменское, Степное, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку", - говорится в сообщении.
Кроме того, поступило 48 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, 30 мая россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.
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