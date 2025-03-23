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23 марта 2025, 14:54

Россияне атаковали Купянск ударными БпЛА "Молния"

23 марта 2025, 14:54
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фото: Офис Президента
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Сегодня утром вражеский дрон "Молния" попал в дерево рядом с частным домом 59-летнего местного жителя

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

В ОВА призывают жители Харьковщины быть максимально осмотрительными.

В случае обнаружения какого-либо подозрительного предмета ни в коем случае не трогать. Сразу сообщите Нацполицию.

Напомним, в ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина. В Киеве погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.

Всего на этой неделе Россия выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, около 1100 ударных дронов и 15 различных ракет.

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РФ война Харьковская область дрон Купянск частный дом дерево
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