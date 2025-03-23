13:09  23 марта
Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
10:36  23 марта
В Киеве из-за вражеской атаки пострадал офис OBOZ.UA
11:03  23 марта
Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии: какое наказание светит врачам
UA | RU
UA | RU
23 марта 2025, 09:33

РФ атаковала Украину 147 дронами: как отработала ПВО

23 марта 2025, 09:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что этой ночью противник применил большее количество ударных БпЛА (по меньшей мере 122 единицы).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 97 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны.

Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.

Напомним, этой ночью россияне массированно атаковали столицу и область. В результате атаки вражеских беспилотников на Киев погибли три человека, среди них 5-летний ребенок. В Киевской области повреждены дома, два человека травмированы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПВО РФ Украина война атака БПЛА ударные дроны
В полиции показали последствия вражеской атаки на Киевщину
23 марта 2025, 09:14
Ночная атака на Киев: есть погибшие, среди них – 5-летний ребенок
23 марта 2025, 08:47
Бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн долларов
22 марта 2025, 19:13
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Россияне атаковали Купянск ударными БпЛА "Молния"
23 марта 2025, 14:54
На Волыни автомобиль сбил 12-летнюю девочку на велосипеде
23 марта 2025, 14:33
ВСУ освободили село Надия в Луганской области: детали операции
23 марта 2025, 14:08
В Киеве завершается отопительный сезон: названа дата
23 марта 2025, 13:42
Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
23 марта 2025, 13:09
Зеленский рассказал, сколько "шахедов" за неделю Россия запустила по Украине
23 марта 2025, 12:56
Армия РФ атаковала Днепровский район Херсона: ранены женщина и мужчина
23 марта 2025, 12:12
ВСУ показали, как уничтожили укрытие россиян в Торецке
23 марта 2025, 11:52
Удар по Краматорску: ранен мужчина, повреждено почти три десятка домов
23 марта 2025, 11:21
Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии: какое наказание светит врачам
23 марта 2025, 11:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »