РФ атаковала Украину 147 дронами: как отработала ПВО

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что этой ночью противник применил большее количество ударных БпЛА (по меньшей мере 122 единицы).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 97 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны.



Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).



В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.

Напомним, этой ночью россияне массированно атаковали столицу и область. В результате атаки вражеских беспилотников на Киев погибли три человека, среди них 5-летний ребенок. В Киевской области повреждены дома, два человека травмированы.