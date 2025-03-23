Армия РФ атаковала Днепровский район Херсона: ранены женщина и мужчина

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Российская армия обстреляла Днепровский район в Херсоне. В результате пострадали 62-летняя женщина и 66-летний мужчина, находящийся в тяжелом состоянии в больнице

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, около 10.00 российские оккупанты ударили по Днепровскому району.

В результате этого обстрела минно-взрывную травму и обломочные ранения получила 62-летняя женщина. Ее госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

Кроме того, в тяжелом состоянии также госпитализирован 66-летний херсонец. У него минно-взрывная травма и обломочные ранения головы и грудной клетки.

Напомним, в ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина. В Киеве погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.