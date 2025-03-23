В полиции показали последствия вражеской атаки на Киевщину

фото: Национальная полиция

Сегодня в воскресенье, 23 марта, оккупанты снова нанесли удары по Киевской области. Повреждены дома, два человека травмированы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 8.15 в Броварском районе зафиксировано повреждение частного дома. Возникли пожары в складском помещении и горелая трава. Спасатели ликвидировали огонь.

В Бучанском районе пострадали четыре частных дома, два автомобиля и гараж. Травмы получили два человека: 29-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба отказались от госпитализации.

В Белоцерковском районе тоже произошло возгорание травяного настила, которое успешно потушили пожарные.

По фактам военных преступлений возбуждено уголовное производство в соответствии со ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, этой ночью россияне массированно атаковали столицу. В результате атаки вражеских беспилотников на Киев погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.