В полиции показали последствия вражеской атаки на Киевщину
Сегодня в воскресенье, 23 марта, оккупанты снова нанесли удары по Киевской области. Повреждены дома, два человека травмированы
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что по состоянию на 8.15 в Броварском районе зафиксировано повреждение частного дома. Возникли пожары в складском помещении и горелая трава. Спасатели ликвидировали огонь.
В Бучанском районе пострадали четыре частных дома, два автомобиля и гараж. Травмы получили два человека: 29-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба отказались от госпитализации.
В Белоцерковском районе тоже произошло возгорание травяного настила, которое успешно потушили пожарные.
По фактам военных преступлений возбуждено уголовное производство в соответствии со ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, этой ночью россияне массированно атаковали столицу. В результате атаки вражеских беспилотников на Киев погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.