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23 марта 2025, 08:47

Ночная атака на Киев: есть погибшие, среди них – 5-летний ребенок

23 марта 2025, 08:47
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фото: Национальная полиция
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В результате массированной атаки вражеских беспилотников на Киев погибли три человека, среди них 5-летний ребенок

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, по состоянию на утро известно, что погибли три человека, среди них пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.

Среди погибших отец вместе с маленькой дочерью. Младшему пострадавшему, пострадавшему от российской атаки, исполнилось всего 11 месяцев.

Воздушная тревога в столице длилась 5 часов и 13 минут – с 20:39 до 01:52.

В результате атаки вражеских БПЛА и падения обломков сбитых воздушных целей зафиксировано в 5 районах города.

Подольский район:

  • падение сбитого БпЛА в промышленной зоне без разрушений;
  • возгорание на 20-м этаже жилого дома, пожар оперативно ликвидирован.

Днепровский район:

  • пожар на верхних этажах девятиэтажного жилого дома, который удалось потушить;
  • повреждения здания общепита, пожара не было;
  • падение обломков на многоэтажку без возгорания;
  • повреждение квартиры на 6-м этаже 16-этажного дома: повреждено окно, пол и потолок.

Голосеевский район:

  • падение обломков и воспламенение в нежилой зоне — повреждено четырехэтажное офисно-складское здание на площади 2000 квадратных метров и металлический контейнер.

Деснянский район:

  • падение обломков в лесопарковой зоне, последствия были ликвидированы.

Шевченковский район:

  • падение обломков в жилом квартале, в результате чего повреждены шесть автомобилей.

Напомним, в пятницу, 21 марта, около 22:00 российская армия атаковала Киев беспилотниками. В результате падения обломков дрона произошел пожар в Подольском районе города на третьем этаже жилой трехэтажки.

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