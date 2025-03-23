13:09  23 марта
Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
10:36  23 марта
В Киеве из-за вражеской атаки пострадал офис OBOZ.UA
11:03  23 марта
Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии: какое наказание светит врачам
UA | RU
UA | RU
23 марта 2025, 12:56

Зеленский рассказал, сколько "шахедов" за неделю Россия запустила по Украине

23 марта 2025, 12:56
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

Россия на этой неделе выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, около 1100 ударных дронов и 15 различных ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу государства.

По словам Зеленского, только в течение этой ночи Россия атаковала Украину, использовав почти 150 ударных дронов.

На сегодня известно о десяти пострадавших, есть ребенок среди них.

"В Киеве жизнь трех человек забрала эта атака, среди них - отец и его пятилетняя дочь. Вчера в Запорожье погибли три человека. Семья: папа, мама и 17-летняя дочь. Мои соболезнования родным и близким погибших", - сказал президент.

Во всем этом оружии имеется не менее 102 тысяч иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать более эффективно. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована.

"Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина. В Киеве погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Украина Зеленский война российская армия Россия санкции давление
Армия РФ атаковала Днепровский район Херсона: ранены женщина и мужчина
23 марта 2025, 12:12
Атака дронов на Запорожье: в больницах остаются шесть раненых
23 марта 2025, 10:48
В Киеве из-за вражеской атаки пострадал офис OBOZ.UA
23 марта 2025, 10:36
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Россияне атаковали Купянск ударными БпЛА "Молния"
23 марта 2025, 14:54
На Волыни автомобиль сбил 12-летнюю девочку на велосипеде
23 марта 2025, 14:33
ВСУ освободили село Надия в Луганской области: детали операции
23 марта 2025, 14:08
В Киеве завершается отопительный сезон: названа дата
23 марта 2025, 13:42
Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
23 марта 2025, 13:09
Армия РФ атаковала Днепровский район Херсона: ранены женщина и мужчина
23 марта 2025, 12:12
ВСУ показали, как уничтожили укрытие россиян в Торецке
23 марта 2025, 11:52
Удар по Краматорску: ранен мужчина, повреждено почти три десятка домов
23 марта 2025, 11:21
Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии: какое наказание светит врачам
23 марта 2025, 11:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »