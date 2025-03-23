Зеленский рассказал, сколько "шахедов" за неделю Россия запустила по Украине

фото: ГСЧС Киевщины

Россия на этой неделе выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, около 1100 ударных дронов и 15 различных ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу государства.

По словам Зеленского, только в течение этой ночи Россия атаковала Украину, использовав почти 150 ударных дронов.

На сегодня известно о десяти пострадавших, есть ребенок среди них.

"В Киеве жизнь трех человек забрала эта атака, среди них - отец и его пятилетняя дочь. Вчера в Запорожье погибли три человека. Семья: папа, мама и 17-летняя дочь. Мои соболезнования родным и близким погибших", - сказал президент.

Во всем этом оружии имеется не менее 102 тысяч иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать более эффективно. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована.

"Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина. В Киеве погибли три человека, среди них 5-летний ребенок.