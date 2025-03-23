Атака дронов на Запорожье: в больницах остаются шесть раненых

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В больницах до сих пор находятся шесть человек, пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье, которая произошла в ночь на субботу

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, среди раненых девятимесячный мальчик. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 21 марта около 21:00 оккупанты атаковали Запорожье 12 дронами типа Shahed.

На утро 22 марта было известно о 13 раненых людях (среди них младенца) и двух погибших - 41-летнем мужчине и его 17-летней дочери.

Позже в больнице скончалась 38-летняя женщина. За ее жизнь медики сражались 10 часов.

Повреждено 24 многоэтажек, 20 частных домов, здание детского сада и заведение питания.