Росіяни атакували Куп'янськ ударними БпЛА "Молнія"
Сьогодні вранці ворожий дрон "Молнія" влучив у дерево поруч із приватним будинком 59-річного місцевого жителя
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.
В ОВА закликають жителі Харківщини, бути максимально обачними.
У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не чіпати. Одразу повідомте Нацполіцію.
Нагадаємо, в ніч на 23 березня ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина. У Києві загинули троє людей, серед них 5-річна дитина.
Загалом цього тижня Росія випустила по Україні понад 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів та 15 різних ракет.