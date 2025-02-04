Фото: прокуратура

Мужчина был директором лесхоза в Купянске. Во время оккупации он по своей воле стал работать на русских оккупантов. Он также получал от них повышение за старания

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, во время оккупации мужчина добровольно сотрудничал с оккупантами. Тогда он был заведующим одним из секторов госпредприятия "Купьянское лесное хозяйство". Весной он согласился стать "главным инженером", но уже "по русским правилам".

В июне за "добросовестную работу" россияне повысили коллаборанта. Тогда он стал "исполняющим обязанности директора". Для того чтобы угодить оккупантам, мужчина организовывал организовывал работу и подбирал кадры для работы в незаконно созданном органе.

"После деоккупации украинскими военными г. Купянск он переехал в Харьков, где планировал "потеряться" в областном центре. Однако уже в начале октября 2022 года правоохранители задержали мужчину. Приговора он ожидал, находясь под стражей", - говорят в прокуратуре.

Предателю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления и предприятиях, учреждениях, организациях, созданных органами власти и местного самоуправления сроком на пятнадцать лет.

Напомним, ранее правоохранители задержали 33-летнего жителя Черкасс, который помогал оккупантам. По данным СБУ он готовил координаты для ударов врага по области. Для этого он получил от своего российского куратора список ориентировочных геолокаций, где он должен был провести доразведку.

Также сообщалось, что в Херсонской области задержали предательницу, которая "сливала" врагу данные об ВСУ. Известно, что местная жительница собирала информацию о дислокации, передвижении подразделений и техники сил обороны Украины в Херсоне, а также фиксировала последствия вражеских обстрелов.