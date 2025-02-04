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Украинские прокуроры обвиняют так называемого "директора" заповедника на оккупированной Херсонщине обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о так называемом "директоре" биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейн. По данным правоохранителей, он незаконно передавал находившихся под охраной государства редких животных (в частности, исчезающих видов).

Известно, что среди переданных животных были по две особи зебры Чапмана, бизона американского, оленя Давида, коня Пржевальского (вида, занесенного в Красную книгу Украины). Также он организовал вывоз трех особей серой украинской породы крупного рогатого скота и десяти особей зебры Чапмана в парк львов "Тайган" во временно оккупированный Крым.

"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - ведущее природоохранное научно-исследовательское учреждение международного значения, включенное в международную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО и защищенное Гаагской конвенцией от разграбления", - напоминают в прокуратуре.

Напомним, ранее в сети показали новые фото из оккупированной Авдеевки. Сейчас многоэтажные дома города уничтожены из-за постоянных обстрелов и авиаударов россиян. По словам главы террористического формирования Дениса Пушилина, в Авдеевке осталось 19 многоэтажек, в которых можно жить. Вот только до российской оккупации там было 147 таких домов. На свежих кадрах можно увидеть разрушение и выжженную землю.