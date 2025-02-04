Фото: прокуратура

Чоловік був директором лісгоспу у Куп'янську. Під час окупації він за власною волею став працювати на російських окупантів. Він також отримував від них підвишення за старання

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, під час окупації чоловік добровільно співпрацював з окупантами. Тоді він був завідувачем одного із секторів держпідприємства "Куп'янське лісове господарство". Навесні він погодився стати "головним інженером", але вже "за російськими правилами".

У червні за "сумлінну роботу" росіяни підвищили колаборанта. Тоді він став "виконуючим обов'язки директора". Для того, щоб догодити окупантам, чоловік організовував організовував роботу та підбирав кадри для роботи у незаконно створеному органі.

"Після деокупації українськими військовими м. Купʼянськ він переїхав до Харкова, де планував "загубитись" в обласному центрі. Проте вже на початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Зраднику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, установах, організаціях, створених органами влади та місцевого самоврядування, строком на пʼятнадцять років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 33-річного жителя Черкас, який допомагав окупантам. За даними СБУ, він готував координати для ударів ворога по області. Для цього він отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку.

Також повідомлялося, що на Херсонщині затримали зрадницю, яка "зливала" ворогу дані про ЗСУ. Відомо, що місцева жителька збирала інформацію про дислокацію, пересування підрозділів та техніки Сил оборони України в Херсоні, а також фіксувала наслідки ворожих обстрілів.