12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
13:43  04 лютого
На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 16:25

На Харківщині викрили колаборанта, який допомагав окупантам у Куп'янську

04 лютого 2025, 16:25
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Чоловік був директором лісгоспу у Куп'янську. Під час окупації він за власною волею став працювати на російських окупантів. Він також отримував від них підвишення за старання

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, під час окупації чоловік добровільно співпрацював з окупантами. Тоді він був завідувачем одного із секторів держпідприємства "Куп'янське лісове господарство". Навесні він погодився стати "головним інженером", але вже "за російськими правилами".

У червні за "сумлінну роботу" росіяни підвищили колаборанта. Тоді він став "виконуючим обов'язки директора". Для того, щоб догодити окупантам, чоловік організовував організовував роботу та підбирав кадри для роботи у незаконно створеному органі.

"Після деокупації українськими військовими м. Купʼянськ він переїхав до Харкова, де планував "загубитись" в обласному центрі. Проте вже на початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Зраднику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, установах, організаціях, створених органами влади та місцевого самоврядування, строком на пʼятнадцять років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 33-річного жителя Черкас, який допомагав окупантам. За даними СБУ, він готував координати для ударів ворога по області. Для цього він отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку.

Також повідомлялося, що на Херсонщині затримали зрадницю, яка "зливала" ворогу дані про ЗСУ. Відомо, що місцева жителька збирала інформацію про дислокацію, пересування підрозділів та техніки Сил оборони України в Херсоні, а також фіксувала наслідки ворожих обстрілів.

колаборант прокуратура зрада
Окупанти вивозять тварин з окупованої Асканії-Нова до Криму
04 лютого 2025, 15:47
Радів обстрілам українських міст та погрожував патріотам: житель Куп'янська виявився фанатом РФ
03 лютого 2025, 18:05
Фейкове посвідчення за 20 тисяч: на Тернопільщині викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами
30 січня 2025, 17:53
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина
04 лютого 2025, 17:00
Очільник МАГАТЕ заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні
04 лютого 2025, 16:44
У Києві водійка у військовій формі наїхала на поліцейського
04 лютого 2025, 16:36
За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
04 лютого 2025, 16:35
Обстріл Ізюма: вже відомо про 55 постраждалих
04 лютого 2025, 16:15
Вибори як смертельна пастка: чи готові ми до другого фронту?
04 лютого 2025, 16:09
У Рівному 18-річний хлопець вистрелив в око однолітку
04 лютого 2025, 15:59
В Рівненській області люди заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю: подробиці
04 лютого 2025, 15:59
Кількість потерпілих через ракетну атаку на Ізюм зросла до 50
04 лютого 2025, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »