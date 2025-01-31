Фото: прокуратура

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, местная жительница собирала информацию о дислокации, передвижении подразделений и техники Сил обороны Украины в Херсоне, а также фиксировала последствия вражеских обстрелов.

Все эти данные вместе с фотографиями она передавала спецслужбам врага через соцсети. Также известно, что женщина была администратором антиукраинского сообщества: там она призывала уничтожить украинцев.

Суд выбрал для нее меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее разоблачили 21-летнего предателя из Харькова. Его завербовала российская ФСБ из-за соцсетей, где он писал антиукраинские комментарии. Он получал "задачу" от оккупантов выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Также харьковчанин надеялся, что его "эвакуируют" в РФ, однако был задержан украинскими правоохранителями.

Также сообщалось, что задержали адвоката из Днепра. Правоохранители выяснили, что он являлся российским корректировщиком. В частности, он скорректировал ракетные обстрелы противника по местной компании, что модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны. Адвокат пытался скрыться за границу, но был задержан.