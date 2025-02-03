Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, житель Купянска поддерживал оккупантов. 3 января 2004 г. он писал в соцсетях, что он был очень доволен очередными ударами со стороны РФ.

Мужчина радовался, когда враг обстреливал украинские города. Он также заявил, что "при России жизнь в Купянске кипела". В частности, он угрожал и высказывался пренебрежительно патриотами Украины.

Сейчас мужчина скрывается от следствия. Правоохранители решают вопрос об объявлении его в розыск.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 46-летнему мужчине по факту оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Черкассах задержали мужчину, который помогал оккупантам готовить удары по региону. Он объезжал места, где, по мнению россиян, могли находиться пункты украинских военных.

Также сообщалось, что в Харьковской области задержали 21-летнего агента РФ. Он шпионил за украинскими военными, чтобы помогать врагу корректировать удары. В частности, он просил своих кураторов перевезти его на территорию РФ.