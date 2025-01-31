Фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Стало известно, что 33-летний житель Черкасс помогал оккупантам. Он готовил координаты для ударов противника по области. Для этого он получил от своего российского куратора список ориентировочных геолокаций, где он должен был провести доразведку.

"Среди приоритетных целей врага были учебные центры Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины, в частности, казармы, в которых проживали воины", - сообщили правоохранители.

Подозреваемый на своем автомобиле объезжал локации, где, по мнению россиян, могли быть пункты украинских военных. Предатель фиксировал все на камеру, а затем отчитывался своему куратору. Разоблачили агента еще на начальном этапе его взрывной деятельности. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержали пару корректировщиков. Женщина и мужчина обходили улицы прифронтового города и фиксировали пункты сил обороны. Впоследствии они передавали фотографии и данные российским куратором. В перерывах между задачами кафиров пара торговала наркотиками.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили удары по местам базирования самолетов и вертолетов украинских военных. Их задержали, когда они фотографировали взлет отечественного F-16.