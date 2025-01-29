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Изменница изымала украинские книги из библиотеки и проводила пророссийскую агитацию среди детей и родителей

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Женщине заочно сообщили о подозрении. Во время оккупации местная жительница возглавила лицей и помогала оккупантам внедрять "стандарты образования России". На сотрудничество с противником она пошла добровольно.

На своей "должности" предательница сообщала учителям о якобы необходимости проходить курсы повышения квалификации на территории РФ. Кроме того, приспешница врага внедряла образовательный процесс для детей на русском языке.

Колаборантка предписывала изымать из библиотеки лицея украинские учебники, чтобы детей учили исключительно по книгам РФ. Также женщина проводила пророссийскую агитацию среди детей и их родителей.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали местную жительницу, которая во время оккупации добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами. Женщина вступила в должность исполняющей обязанности заведующей библиотеки Петропольского сельского клуба при так называемой временной гражданской администрации Купянского района. Предательница занималась выдачей литературы, находившейся на балансе местной библиотеки.

Также сообщалось, что СБУ задержала 21-летнего и 22-летнего жителей Полтавщины. Оказалось, что из-за соцсетей их завербовала российская ФСБ. Их поймали "на горячем", когда они снимали взлет отечественного F-16.