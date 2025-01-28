Фото: Lockheed Martin

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили агентурную группу ФСБ, которая охотилась на самолеты-истребители и боевые вертолеты украинских военных. Задержали двух российских агентов, фотографировавших взлет отечественного F-16.

Предателями оказались 21-летний и 22-летний жители Кременчуга (Полтавская область). Они были завербованы ФСБ. Их задачей было собирать координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины. Таким образом враг планировал наносить по ним удары ракетами и дронами.

Предатели собирались объехать по автобусам пять регионов Украины. Возле каждого объекта они планировали арендовать жилье и "снимать" цель в течение нескольких дней.

Теперь им объявили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали двух агентов ФСБ, которые корректировали удары оккупантов по украинским войскам . Предателями оказались 41-летняя медсестра и 56-летний водитель частной компании. Теперь им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также сообщалось, что при попытке побега за границу задержали оказавшегося российским корректировщиком адвоката из Днепра . Стало известно, что он скорректировал обстрел врага по компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны. Также при его "помощи" россияне нанесли удар крылатыми ракетами в декабре 2023 года, из-за чего шесть человек погибли и еще 30 получили ранения.