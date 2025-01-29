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29 січня 2025, 15:29

Допомагала окупантам "перевиховувати" дітей: на Харківщині викрили колаборантку, яка працювала в школі

29 січня 2025, 15:29
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Фото: МВС
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Зрадниця вилучала українські книги з бібліотеки та проводила проросійську агітацію серед дітей та батьків

Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

Жінці заочно повідомили про підозру. Під час окупації місцева жителька очолила ліцей і допомагала окупантам впроваджувати "стандарти освіти рф". На співпрацю з ворогом вона пішла добровільно.

На своїй "посаді" зрадниця повідомляла вчителям про нібито необхідність проходити курси підвищення кваліфікації на території РФ. Крім того, поплічниця ворога впроваджувала освітній процес для дітей російською мовою.

Колаборантка наказувала вилучувати з бібліотеки ліцею українські підручники, щоб дітей навчали виключно за книгами РФ. Також жінка проводила проросійську агітацію серед дітей та їхніх батьків.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали місцеву жительку, яка під час окупації добровільно погодилась на співпрацю з окупантами. Жінка обійняла посаду виконуючої обов’язки завідуючої бібліотеки Петропільского сільського клубу при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району. Зрадниця займалась видачею літератури, яка знаходилась на балансі місцевої біблітеки.

Також повідомлялося, що СБУ затримала 21-річного та 22-річного жителів Полтавщини. Виявилося, що через соцмережі їх завербувала російська ФСБ. Їх піймали "на гарячому", коли вони знімали зліт вітчизняного F-16.

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