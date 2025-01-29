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29 января 2025, 13:59

В Одессе задержали девушек, которые на заказ поджигали автомобили

29 января 2025, 13:59
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фото: Национальная полиция
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В Одессе полицейские разоблачили двух девушек, которые за денежное вознаграждение поджигали автомобили. Злоумышленниц задержали после того, как они сожгли один гражданский кроссовер и собирались поджечь еще один

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции № 1, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что к поджогу причастны двое одесситок 17-ти и 18-ти лет.

Отмечается, что несовершеннолетнюю девушку завербовали при поиске "легкого" заработка в одном из телеграмм-каналов. Ей предложили за денежное вознаграждение поджигать машины военных и полицейских. Также разрешили курить любое авто, на которое предварительно следовало наклеить белый крест. Согласившись, она привлекла к сотрудничеству свою 18-летнюю приятельницу.

В комендантский час злоумышленницы подожгли гражданский автомобиль Kia. Дождавшись ночи, пометили его крестом, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Процесс сняли на телефон для подтверждения выполненной "работы".

Впоследствии аналогичным образом они планировали сжечь еще один гражданский автомобиль Renault, припаркованный возле дома владельца.

Полицейские задержали злоумышленниц перед совершением преступления.

Согласно санкции ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Прикарпатье будут судить мужчину, который поджигал авто военных. Ему грозит до десяти лет заключения.

поджигатели Одесса полиция авто подруги
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