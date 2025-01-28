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28 января 2025, 17:38

В Харьковской области задержали женщину, которая добровольно сотрудничала с оккупантами

28 января 2025, 17:38
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Фото: Нацполиция
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Женщина по собственной воле согласилась работать на оккупационную "администрацию"

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Выяснилось, что во время оккупации села Петрополье Купянского района женщина добровольно согласилась вступить в должность исполняющей обязанности заведующей библиотекой Петропольского сельского клуба при так называемой временной гражданской администрации Купянского района.

Предательница занималась выдачей литературы, находившейся на балансе местной библиотеки.

"Дознаватель Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили 35-летней женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины" , – сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области задержан агент РФ, который завербовал подростка для шпионажа. Несовершеннолетнего парня он приобщил к слежке за украинскими блокпостами, а в частности - к сбору локаций комплексов ПВО, мобильных групп. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Также сообщалось, что в Ровенской области задержали российских агентов, взорвавших колею во время движения военного эшелона. Они пытались скрыться, однако правоохранители успели их поймать. Оказалось, что двух местных жителей завербовали россияне из-за соцсетей.

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