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28 января 2025, 10:54

21-летний харьковчанин шпионил за ВСУ, чтобы передать данные оккупантам

28 января 2025, 10:54
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Фото: СБУ
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Россияне обещали предателю "эвакуацию в РФ" после выполнения "заданий"

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

21-летний житель Харькова притворялся, что просто ездил на дачу. Вместо этого он шпионил по оборонным позициям ВСУ в области. В частности, за локациями Сил обороны, ведущими бои за Волчанск.

Завербовали молодого харьковчанина россияне через Telegram-каналы, где он писал комментарии в поддержку войны РФ. В частности, он писал о том, что хочет уехать в РФ к своим родственникам.

По данным правоохранителей, ФСБ пообещали выполнить "его желание" об "эвакуации" после выполненных задач. Ради этого 21-летний предатель пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, держащей под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Также он искал на местности следы двигавшихся к фронту танковых гусениц и бронетехники украинских войск. Предатель фиксировал для врага расположение зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих Харьков.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали якобы приехавшего к дочери россиянина . Выяснилось, что он корректировал удары окупантов по локациям украинских военных на Лиманском направлении. Мужчина планировал скрыться назад в РФ, но правоохранители его задержали.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили курсантку, которая планировала навести ракетный удар кафиров по одному из украинских военных институтов. Этот институт переслали из Харькова во Львовскую область после начала полномасштабной войны. По данным следствия, девушка готовилась передать россиянам координаты служебных построек института - в частности, тех, где были ее одногруппники.

СБУ Харьковская область агент рф
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