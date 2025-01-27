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27 января 2025, 17:39

Сливал данные об ВСУ: в Харьковской области осудили россиянина, который шпионил для оккупантов

27 января 2025, 17:39
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Фото: прокуратура
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56-летнего россиянина в Харьковской области приговорили к 10 годам заключения

Об этом сообщает Харьковская прокуратура, передает RegioNews .

Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным шпионовавшего в Украине россиянина. Сам он свою вину признал. Известно, что во время обыска после задержания у него обнаружили российский паспорт, самодельное взрывное устройство, технику и деньги.

"Будучи завербованным российскими спецслужбами, он наладил контакт с лицом, которое, по его мнению, имело доступ к гостайне, чтобы собрать тайные сведения. Эти данные были необходимы врагу для нанесения ударов по местам хранения документации с целью ее уничтожения и, как следствие, противодействия восстановлению критически важной инфраструктуры, уже пострадавшей от обстрелов со стороны государства-агрессора", - сообщили в прокуратуре.

Шпиона приговорили к 10 годам заключения. Кроме того, конфисковали его автомобиль, а также деньги – 6 600 долларов США и более 120 тысяч российских рублей. Эти средства будут перечислены на специальный счет в поддержку ВСУ.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали российских агентов, которые наводили удары по украинским военным . Предателями оказались 41-летняя медсестра и 56-летний водитель частной компании. По указаниям россиян, они объезжали местность и фиксировали позиции украинской артиллерии.

Также сообщалось, что к 15 годам тюрьмы приговорили работника ТЭС , корректировавшего ракетные удары по Днепру. Известно, что он "сливал" оккупантам данные о расположении энергогенерирующих предприятий. После "прилетов" он фиксировал последствия и корректировал повторные обстрелы.

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