Харьковщина получила более 100 генераторов от Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Недавно благодаря оперативной коммуникации властей региона и руководства Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе область уже получила более 100 генераторов разной мощности, ноутбуки для школьников и автобус для эвакуации гражданского населения.

Следующая партия гуманитарной помощи может включать в себя генераторы для котельных и медицинское оборудование для больниц. Также планируется усиленная поддержка эвакуированных гражданских с прифронтовых территорий.

"Сегодня наша главная цель - обеспечить постоянную работу критической инфраструктуры, даже при отключениях электроэнергии. Спасибо иностранным организациям за поддержку и внимание!", - отметил Олег Синегубов.

Напомним, недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.