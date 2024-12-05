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05 декабря 2024, 17:37

Кабмин выделил еще 6 млрд гривен на строительство фортификаций в Харьковской области

05 декабря 2024, 17:37
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фото: Кабмин
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Кабинет министров принял решение выделить еще 6 млрд гривен на строительство фортификаций в Харьковской области

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Глава правительства заявил, по состоянию на начало декабря в Харьковской области построено и обустроено около 800 опорных пунктов. Общее состояние выполненных работ составляет 99,9%.

Шмыгаль также отметил, что Министерству обороны предоставлено поручение, чтобы все фортификации были оборудованы дренажными системами для нормального водоотведения.

"Необходимые изменения в документацию внесены, работа выполнена", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также оценил темпы разминирования в Харьковской области. Он рассказал, что сейчас над разминированием работает около 320 саперов разных организаций с применением 24 машин.

"Мы также призываем аграриев Харьковской области воспользоваться преимуществами рынка гуманитарного разминирования, благодаря которому они могут получить 100% компенсацию за разминирование своих участков", – добавил он.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в регионе завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов.

Кабмин Денис Шмыгаль Харьковская область фортификации
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