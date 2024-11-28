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28 ноября 2024, 12:45

Международные партнеры передадут Харьковщине еще 111 генераторов для отопительного сезона

28 ноября 2024, 12:45
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фото: ОВА
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Харьковщина продолжает активно сотрудничать с международными партнерами для усиления материально-технической базы региона, в частности через внедрение децентрализованных систем отопления

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

В Харьковской области своевременно начался отопительный сезон: в работу запущены все котельные – 531, тепло подано до 100% домов.

В то же время в области продолжается работа с профильными министерствами и международными партнерами для децентрализации систем отопления. На территории региона уже установлены и введены в эксплуатацию 27 когенерационных установок, еще 11 планируют запустить до конца года.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в 2025 году область получит дополнительное финансирование на усиление и децентрализацию системы отопления. Руководству территориальных громад поручено подготовить соответствующие проекты по привлечению средств.

Также отмечается, что Харьковщина снабжена блочно-модульными котельными на 55%: из имеющихся 70 установок уже установлено 31. В то же время, объекты социальной и медицинской сферы, водо- и теплоснабжения обеспечены альтернативными источниками питания на случай обесточений. Всего установлен 1221 генератор, а запас горюче-смазочных материалов позволяет обеспечить непрерывную работу оборудования более трех суток. В ближайшее время ожидается поставка еще 111 генераторов от международных партнеров.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА Иван Дудченко сообщил, что в области продолжается строительство восьми блочных газовых котельных за счет резервного фонда для Песочинской, Слобожанской и Солоницевской громад. Завершение работ ожидается уже в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Харьковская область отопление котельные отопительный сезон международные партнеры генератор
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